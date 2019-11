MATANÇA NA CIDADE DE FORQUILHA!

Um jovem de nome Abdoral Neto Mesquita Carneiro, 21 anos, residia na cidade de Forquilha, foi assassinado com vários tiros na noite de ontem (19) na cidade de Forquilha, precisamente na "Praça do Meio", no bairro Alto Alegre. A vítima foi alvejada a bala e em seguida foi socorrida para o hospital Santa Casa de Sobral, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Os autores do crime fugiram e até o fechamento desta matéria não tinham sido presos.





A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.





Em tempo





A onda de violência no município de Forquilha preocupa os forquilhenses. A cada dia aumento o índice de violência na região do "Gancho" (Forquilha).