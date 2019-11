Damares vai receber honraria no Senado por sua defesa dos Direitos Humanos

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves vai receber no próximo dia 11 de dezembro no Senado a Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara. A homenagem é concedida a todos que prestaram “contribuição relevante à defesa dos direitos humanos no Brasil.





A Ministra teve sua indicação confirmada pelo senador Chico Rodrigues (DEM-RR).





Pastora evangélica e advogada, Damares é fundadora da ONG Atini, que atua em comunidades indígenas.





(R.Curitiba)