Sombra de árvore vira sala de aula em Sobral

Salas com excesso de alunos pode prejudicar o aprendizado e pais reclamam.

Sem espaço adequado e com salas superlotadas, alunos da escola municipal Netinha Castelo no bairro do Junco, em Sobral (CE), professoras são obrigadas a dar aula embaixo de árvore no pátio da escola.





“Eu fico com o coração na mão vendo os bichinhos se abanando se derretendo de calor. Não tem a mínima condição e a gente não pode reclamar”. Revela uma professora que não podemos identificar.





Revoltado em ver o filho nessa situação de constrangimento, um dos pais registrou o flagrante. Ele também conta que as crianças ficam se abanando por conta do sol e calor. “Isso é muito triste. Já na sala do meu outro filho não tem como nem ninguém se mexer de tanto aluno pra uma pequena sala”. Contou.