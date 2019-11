Traficante solto pelo STF gera tensão na polícia do RJ

Rabicó foi condenado a mais de 27 anos de prisão.

O traficante Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, foi solto após decisão do Supremo Tribunal Federal na semana passada.





Ele havia sido condenado a 27 anos e três meses de prisão por diversos crimes. Porém, como estava condenado apenas em segunda instância, foi beneficiado com a mudança de entendimento do Supremo.





Sua soltura gera tensão nas corporações policiais porque, segundo o jornal O Globo, ela pode ser o estopim para uma guerra entre facções no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro.





Rabicó era o chefe do tráfico de drogas no local. Seu antigo braço-direito mudou de facção após matar um colega, o que seria motivação para que o traficante solto pelo STF queira retaliação.



(Pleno News)