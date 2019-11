Com dois gols de Gabigol, Flamengo é campeão da Libertadores

O Rubro-Negro não jogou bem, mas não desistiu.

Em uma partida emocionante, o Flamengo venceu o River Plate na final da Copa Libertadores por 2 a 1. Gabriel Barbosa foi o autor dos dois gols do time carioca.





Os argentinos abriram o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com Borré. O Rubro-Negro fez os dois gols no segundo tempo. O primeiro aos 43 minutos e o segundo aos 46.





O Flamengo ainda pode ser campeão brasileiro neste final de semana, caso o Palmeiras não tenha sucesso contra o Grêmio.