A 138 dias da abertura, Série D de 2020 conhece os 68 participantes; veja todos por Regiões e Estados

Título do Juventude-MA sobre MAC, pela Copa FMF, revelou o último clube que restava ser descoberto. Formato de disputa é alterado, e oito clubes jogam preliminar antes da fase de grupos.

O título do Juventude-MA sobre o MAC neste domingo à tarde, pela Copa FMF, garantiu ao clube a última vaga que restava à Série D de 2020. A 138 dias da bola rolar pela 12ª edição do campeonato, 68 equipes estão confirmadas. Confira cada uma delas dividas por Região e Estado abaixo.





Norte





AC: Atlético Acreano, Galvez e Rio Branco

AP: Santos e Ypiranga*

AM: Fast Club e Nacional*

PA: Bragantino e Independente

RO: Ji-Paraná* e Vilhenense

RR: São Raimundo e Atlético Roraima*

TO: Palmas e Tocantinópolis*





Nordeste





AL: Coruripe e Jacyobá

BA: Atlético Alagoinhas, Bahia de Feira e Vitória da Conquista

CE: Floresta e Guarany de Sobral

MA: Moto Club e Juventude

PB: Campinense e Atl. de Cajazeiras

PE: Afogados da Ingazeira, Central e Salgueiro

PI: Altos e River

RN: ABC, América, Globo e Potiguar

SE: Freipaulistano e Itabaiana





Centro-Oeste





DF: Brasiliense* e Gama

GO: CRAC, Goianésia e Goiânia

MT: CEOV, Luverdense e União

MS: Águia Negra e Aquidauanense*





Sudeste





ES: Real Noroeste* e Vitória

MG: Caldense, Patrocinense e Tupynambá

RJ: Bangu, Cabofriense e Portuguesa

SP: Ferroviária, Novorizontino, Mirassol e São Caetano





Sul





PR: FC Cascavel, Nacional e Toledo

RS: Caxias, São Luiz e Pelotas

SC: Joinville, Marcilio Dias e Tubarão





Disputam a pré-Copa Série D





No próximo ano, a Quarta Divisão será maior e teve o número de datas ampliado. Em comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que a competição será estendida para 26 datas, com um novo modelo de disputa. O início da Série D de 2020 está previsto para o fim de semana de 2 ou 3 de maio, com a final em 22 de novembro.





Para ampliar a competição no calendário, a CBF anunciou uma mudança na fórmula de disputa, que terá uma fase preliminar com oito clubes. Comporão a fase preliminar os times ques tiverem obtido a última vaga dos oito Estados piores colocados no Ranking Nacional de Federações de 2020.





Assim, a fase de grupos da Série D contará com 64 times (e não 68 como nos últimos anos). Eles serão divididos em oito chaves, com oito times em cada, com jogos de ida e volta. A CBF até o momento não divulgou as chaves.





Os quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase, totalizando 32 equipes. Estes se enfrentam em duelos eliminatórios até a definição do campeão e do acesso à Série C de 2021: oitavas, quartas, semifinais e final.

(Globo Esporte)

Foto Rômulo Almeida