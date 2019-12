Na manhã desta segunda-feira, dia 23, por volta das 10h30, dois elementos efetuaram disparos de arma de fogo no Beco do Cotovelo, no centro de Sobral. Possivelmente, os bandidos tenham praticado um roubo algum estabelecimento no local. A Polícia foi acionada para o local.



Os indivíduos fugiram em uma motocicleta.





Felizmente, ninguém ficou ferido.





Mais detalhes em breve.