Garota é sequestrada após um "baile de paredões" em Pindoretama, torturada e morta em Aquiraz

Uma simples discussão em uma festa com “paredões” de som foi o bastante para que um grupo de quatro homens seqüestrar três garotas e matar uma delas. O caso ocorreu no fim de semana na Região Metropolitana de Fortaleza e já está sendo investigado pela Polícia. O corpo da garota morta foi encontrado com mãos amarradas, um capuz na cabeça e um tiro na nuca.





O crime ocorreu após fim de uma festa no Município de Pindoretama (a 42Km de Fortaleza). Três jovens foram seqüestradas pelos quatro homens e colocadas em um veículo ainda não identificado pela Polícia. De Pindoretama, seqüestradores e vítimas foram parar no vizinho Município de Aquiraz, onde as três jovens foram espancadas. Duas delas foram libertadas e a terceira levada para a localidade de Novo Iguape, onde ocorreu a execução sumária.





A jovem morta foi identificada até o momento, apenas por Kaylane. Seu corpo apresentava marcas de torturas, além de um tiro na nuca, o que caracterizou um assassinato sem que a vítima tivesse tido a menor chance de defesa, pois estava manietada e encapuzada.





Baile da morte





De acordo com os primeiros levantamentos realizados pela Polícia, a briga que resultou no seqüestro e morte aconteceu durante uma festa no “Baile do Johnynho”, uma reunião de “paredões” de som que acontece todos os fins de semana, desafiando a Segurança Pública do estado e do Município.





O corpo da jovem assassinada foi encaminhado à sede da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na manhã deste domingo (22).





(Fernando Ribeiro)