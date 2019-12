"Papai Noel" é preso por mostrar pornografia para crianças

Um idoso que trabalhava como Papai Noel em um shopping foi preso na última sexta-feira (20), acusado um vídeo pornográfico para duas crianças, de 11 e 12 anos.





O caso ocorreu em São José dos Carlos, no interior de São Paulo. Segundo parentes das crianças, as meninas estavam passeando no local com o pai de uma delas, que havia se afastado para comprar sorvete. Nesse momento, as crianças viram o Papai Noel se se aproximaram. Nesse momento, o idoso supostamente mostrou a elas um vídeo pornô em seu celular.





Ainda de acordo com os familiares, o Papai Noel se ofereceu para pagar um lanche para elas e pediu o contato o número de telefone das meninas. Elas se afastaram e relataram o caso ao pai que as acompanhava.





O idoso foi abordado por policiais militares e levado para uma delegacia. Lá, ele negou o crime, e disse que foi surpreendido pelas garotas enquanto apagava um vídeo pornográfico que havia recebido por aplicativo de mensagens. Ele ainda falou que se ofereceu a emprestar dinheiro para que elas lanchassem, e que pediu os números de telefone para poder marcar quando receberia a devolução do empréstimo.





O celular dele foi levado para a perícia. Ele passou a noite na prisão e foi liberado no sábado (21), após pagamento de custódia. Ele deverá responder por divulgação de imagens de sexo, com pena prevista de um a cinco anos de prisão.





(Diário Online)