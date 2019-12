Asteroides de 600 metros seguem em direção à Terra nas festas de fim de ano

Dois asteroides com cerca de 600 metros de diâmetro seguem em direção ao nosso planeta e se aproximarão da Terra nos próximos dias. É o que diz o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, CNEOS, da agência espacial Nasa. A passagem dos corpos rochosos acontecerá durante os feriados de Natal e Ano Novo.





Segundo a NASA, esses asteroides estarão cerca de 2 milhões de quilômetros da Terra, e essa é considerada uma distância curta astronomicamente. O primeiro deles se aproximará no dia 26 de dezembro. Já o segundo está programado para os dias seguintes.





Para o portal Newsweek o diretor do CNEOS, Paul Chodas, informou que o diâmetro dos asteroides faz com que sua aproximação seja perigosa, embora não haja risco de colisão com a terra até o momento.