Bolsonaro volta a cogitar Moro como vice em 2022: "Imbatível"

No entanto, presidente afirmou que está cedo para pensar no assunto.

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, em entrevista à revista Veja, que tem o desejo de colocar o ministro da Justiça Sergio Moro como seu vice na chapa de 2022.





– Se eu estiver bem, posso ser candidato à reeleição. Questão do vice é peça fundamental na campanha. Mourão está indo bem. Agora, vamos supor que eu esteja razoavelmente bem e tenha que trocar essa peça: já falei com Mourão sobre isso aí – afirmou.





Apesar da intenção, Bolsonaro diz que ainda não entrou detalhes sobre o assunto com Moro.





– Nós somos Zero Um e Zero Dois. Tem de ver se ele quer. Nunca entrei em detalhes com ele sobre esse assunto, até porque é cedo demais para discutir, causa ciúme. O Moro não tinha uma vivência política. Agora ele conhece a realidade. Seria uma chapa imbatível – avaliou.





Ainda que avalie o ministro para o cargo, o presidente se diz satisfeito com Mourão.





– [Se houvesse discussão atualmente] daria um sinal de que não está satisfeito com o Mourão, e da minha parte está tudo tranquilo com o Mourão – disse.





