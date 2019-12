Balanço: feriado de Natal marcado pela violência com 17 mortos em assassinatos e acidentes de trânsito

Treze pessoas foram assassinadas no feriadão do Natal no estado do Ceará. Outras quatro morreram em decorrência de acidentes de trânsito. O período compreende os dias 24 e 25. Entre os assassinatos estão dois casos de feminicídios, além de uma tragédia familiar em que um pai foi morto pelo filho na Noite de Natal.





O crime ocorreu no Distrito de Munguba, no Município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde o jovem Hector Brendo Alves Vieira, 23 anos, agrediu o pai durante uma discussão banal. Manuel Antônio Vieira, 54 anos, foi atingido com uma facada no pescoço desferida pelo filho, e acabou morrendo no Hospital Municipal de Pacatuba. O filho, que seria portador de doença mental, foi detido em flagrante. A discussão entre os dois aconteceu quando o pai insistiu que o filho participasse de uma foto (self) com a família e o jovem se recusou. O caso foi registrado na noite de terça-feira (24).





Outros crimes





Dois casos de feminicídios foram também registrados pela Polícia na noite de Natal. O primeiro deles aconteceu na cidade de Itapipoca (a 125Km de Fortaleza), onde a jovem Marciane Carneiro de Paula, 23 anos, foi assassinada, a golpes de faca, pelo ex-namorado. Rodrigo Bernardo Holanda, 24 anos, não se conformava com o fim do relacionamento. Na noite de Natal ele acabou matando a jovem e fugiu, mas logo foi preso pela PM e confessou o crime.





Em Parambu, na Região dos Inhamuns (a 390Km da Capital), José Lopes de Araújo se entregou à Polícia horas após ter assassinado, a facadas, a própria esposa, Antônia Gerlânia Simão de Oliveira,35 anos; e o vizinho do casal, Francisco Edicarlos Vieira do Nascimento, 43.





O duplo assassinato ocorreu na noite de Natal. O assassino desconfiou que a esposa estivesse tendo um caso com o vizinho e decidiu matar os dois. Depois da fuga, o criminoso decidiu se entregar às autoridades e já está na Cadeia Pública de Parambu.





Mais casos





Em Fortaleza, um duplo homicídio foi registrado no bairro São Bento. Dois corpos foram encontrados com marcas de tiros. No bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, uma briga de bar terminou na morte de Rogério José de Bastos, 43 anos, atingido por vários golpes de faca. O assassino está foragido.





Em Caucaia, o adolescente Francisco Lucas Alves de Santana 17 anos, foi morto a tiros, quando trafegava em sua motocicleta pela Avenida do Contorno Norte, no Conjunto Nova Metrópole. A Polícia descobriu que os autores do crime estavam em outra motocicleta e que o motivo do crime seria uma rivalidade de facções dos conjuntos Nova Metrópole e Araturi.





Na localidade de Casinha, na zona rural de Banabuiú, no Sertão Central (a 194Km de Fortaleza), Márcio Gleides Almeida Barros, 37 anos, foi assassinado, com um tiro nas costas, em sua residência. O assassino fugiu.





Douglas Levi dos Santos, um adolescente de 17 anos, foi morto, a tiros, na cidade de Barbalha, no Cariri (a 538Km de Fortaleza( no Dia de Natal (25).





Trânsito





Quatro pessoas morreram em acidentes com motocicletas nos Municípios de Vicosa do Ceará, Mauriti, Aracati e Tianguá.





(Fernando Ribeiro)