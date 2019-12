BOMBA: Irmão do secretário Mauro Filho denuncia máfia na Sefaz

Advogado pede investigação da Polícia Federal.

O ex-vereador e advogado Régis Benevides, denunciou na última terça-feira (04),em sua página do Facebook, que o próprio irmão, o Secretário Mauro Benevides, lidera há mais de oito anos uma máfia dos terceirizados da Secretaria da Fazenda. Régis afirma que a lista contém mais de mil nomes.





Segundo Régis Benevides, correligionários de Mauro Filho são favorecidos com cargos em troca de votos. Na publicação de sua página na rede social, o advogado pede que a Polícia Federal investigue a suposta fraude e exija explicações do Governo. Segundo Régis, o governador Camilo Santana "morre de medo de Mauro Filho, pois ele sabe muito".

Com a promessa de divulgar diariamente os nomes dos beneficiados no esquema, Régis Benevides denuncia a existência de nomeados entre familiares, amigos e parentes. O advogado citou o nome de Lilia Benevides; Geovanni Iracema, candidato a vereador não eleito no município de Iracema, e cabo eleitoral do Secretário; e Cláudia Lopes Benevides, prima do Secretário e chefe de gabinete de Mauro Filho.

Mesmo diante do escândalo, a assessoria de imprensa do Secretário Mauro Filho informou que essa é uma questão familiar e que ele não irá se pronunciar sobre o assunto.

Fonte: Portal CNEWS