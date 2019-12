Após Porta dos Fundos, Cauê Moura zomba de Jesus Cristo

Comentário do youtuber foi criticado por internautas no Twitter.

Após o episódio polêmico envolvendo o Porta dos Fundos e o filme A Primeira Tentação de Cristo, exibido pela Netflix, agora foi a vez do youtuber Cauê Moura fazer piada com a figura de Jesus. Em uma declaração feita no Twitter, na véspera de Natal, Moura afirma que Jesus é gay.





– Ah, então Jesus não é gay! Beleza! Fala três minas que Ele comeu.





A piada foi tida como blasfêmia por alguns internautas, que acusaram o youtuber de intolerância religiosa. Um deles foi o pastor Yago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, que chamou Cauê de babaca e infantil.





– Ofender o culto de alguém é como ofender sua mãe. Eu não quero que seja crime, não gosto de cerceamento de liberdade, mas é babaca simplesmente sair xingando a mãe dos outros na internet. É muito infantil o Cauê Moura não perceber isso ou perceber e não ligar.





Com mais de cinco milhões de inscritos no YouTube, Cauê Moura já fez vídeos onde critica o governo de Jair Bolsonaro e membros de sua família. Em outros vídeos, Moura também faz declarações ofensivas sobre o pastor Silas Malafaia. Em 2018, ele perdeu patrocínios por causa de tuítes racistas. (Pleno News)