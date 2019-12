Bira, ex-integrante do Sexteto do Jô, morre aos 85 anos em SP

Morreu neste domingo (22), aos 85 anos, o músico baiano Ubirajara Penacho dos Reis, conhecido como Bira, ex-integrante do Sexteto do Programa do Jô, da TV Globo.





O músico foi a óbito em decorrência de uma parada cardíaca, dois dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi divulgada pela colunista Keila Jimenez, do portal R7.





Bira foi durante muitos anos o baixista da famosa banda do programa de Jô Soares. Ele ficou marcado pelo carisma e pela famosa risada que dava durante os momentos engraçados da atração.





O músico foi hospitalizado na última sexta-feira (20), após sofrer um AVC. Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore, no bairro da Mooca, em São Paulo. O músico ainda contraiu uma infecção pulmonar e estava se alimentando através de uma sonda.