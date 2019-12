EUA: Incêndio em prédio de Las Vegas deixa seis mortos

Outras 13 pessoas ficaram feridas e 35 desabrigadas após o fato.

Um incêndio em um prédio residencial na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou seis mortos e 13 feridos no sábado (21). Informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade dão conta de que o fogo começou no primeiro andar e se espalhou pelos pisos superiores.





A polícia local ainda apura qual foi a origem do incêndio, mas as suspeitas são de que se trata de um acidente, em razão do mau uso de um fogão. Moradores contaram para a imprensa local que o prédio não tem sistema de aquecimento, o que fazia com que muitas pessoas ligassem os fogões como fonte de calor durante o inverno.





Os bombeiros informaram que o local não tinha alarmes de incêndio. Além das pessoas que morreram e das que ficaram feridas, cerca de 35 pessoas estão desabrigadas em razão do fato.





O fogo deste sábado foi considerado o pior da história de Las Vegas. Em setembro, um outro incêndio marcou os Estados Unidos, quando um fogo em um barco na Califórnia matou 34 pessoas. As investigações sobre o caso concluíram que a embarcação não tinha vigia noturno, como exigido por lei.





(Pleno News)