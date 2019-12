Caixa começa a pagar 13° do Bolsa Família nesta terça

Ao longo das próximas duas semanas os pagamentos extras serão quitados com todos os beneficiários.

A Caixa Econômica Federal inicia nesta terça-feira (10) o pagamento do abono natalino, equivalente ao décimo terceiro salário, do programa Bolsa Família. A medida, que foi instituída através da Medida Provisória 898, consiste em um valor extra aos beneficiários no mês de dezembro. As informações são da Agência Brasil.





Segundo o banco, cerca de 13,1 milhões de famílias estão sendo atendidas pelo Bolsa Família em dezembro. Por isso, valor do repasse ao benefício neste mês deve ser de R$ 2,5 bilhões com o pagamento de dezembro e mais R$ 2,5 bilhões com o décimo terceiro.





Para quem já recebe o Bolsa Família, não haverá qualquer diferença, o benefício extra será pago com o mesmo cartão, nas mesmas datas e por meio dos mesmos canais pelos quais os beneficiários recebem as parcelas regulares do Bolsa Família. O calendário de pagamentos seguirá o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) do responsável familiar.





Beneficiários com o final 1, por exemplo, já vão receber seus valores nesta terça-feira. O cronograma seguirá com o pagamento aos beneficiários com final 2 na quarta (11); final 3, dia 12; final 4, dia 13; final 5, dia 16; final 6, dia 17; final 7, dia 18; final 8, dia 19; final 9, dia 20, e final 0, dia 23. (Pleno News)