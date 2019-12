Cão é adotado por batalhão da PM e acompanha agentes em patrulhamentos na Beira-Mar

Militares acolheram o cachorro, apelidado de Major, e passaram a inseri-lo na rotina policial.

Um cachorro vira-lata foi adotado por policiais de uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na Avenida Beira-Mar, no Bairro Mucuripe, em Fortaleza. Os agentes, que se sensibilizaram com a situação de rua do animal, o apelidaram de Major.





O cão, já adulto, divide a rotina diária, ao lado dos policiais, estando presente em dois postos da Polícia no Bairro Mucuripe, localizados na Avenida Beira-Mar e em frente ao Parque Bisão. De acordo com um dos agentes responsáveis pelo resgate do cachorro, o Soldado Dayves Estavam, de 32 anos, que faz parte do Grupamento de Polícia Militar (GPM) da região, a relação do cão com a Polícia Militar já dura há mais de um ano.





“Ele ficava em um posto policial na Rua Manuel, porém com as obras que se iniciaram na Beira-Mar, há mais de um ano, o posto foi fechado. E ele sentiu. Quando eu estava passando por aquele trecho e o vi, um dos moradores chegou a me dizer que ele passava o dia chorando quando via viaturas. Eu decidi então gravar uns vídeos e postar em uma rede social. Foi quando um tenente foi ao local e o colocou dentro da viatura e orientou os agentes a levá-lo a um posto mais próximo”.





Conforme o soldado, a partir do resgate, a história do Major passou a ser disseminada pela corporação, que ficou sensibilizada pelo cachorro. “Nós acabamos criando uma afeição por ele passa o dia lá com a composição, passa dia trabalhando os agentes, avisando quem chegar perto”, disse.





Policiamento





Dayves alegou que o cão criou uma afinidade com os colegas de farda por causa do uniforme utilizado pelos policiais e acredita que, por meio da rotina de patrulhamento, Major aprendeu sozinho a maneira como se comportar nas diligências empreendidas pela equipe.





“Vendo a gente fardado, ele se auto adestrou. Ele raciocinava que a gente tava abordando, que a gente tava prendendo o suspeito, então, ele entendeu que o suspeito poderia ser uma ameaça para o policial. Até quando a gente algemava o suspeito para ir para a delegacia, ele saia atrás, correndo”.





Perfil no Instagram





Segundo Dayves, Major recebe ajuda não só da equipe a qual o cachorro agora faz parte. O soldado afirmou que, além da alimentação básica, com ração e água, os policiais se revezam nos cuidados de higiene e saúde do animal. Para ajudar na tarefa do cuidado de Major, o soldado decidiu, com outro colega trabalho, um perfil do cão no Instagram.





“A gente criou um grupo no Whatsapp para organizarmos as doações para o Major, mas aí achamos que uma página no instagram seria melhor. E aí, junto com meu outro colega, criamos essa pagina para ajudar o Major. para sensibilizar o público Até mesmo policiais que não conhecíamos estão indo lá deixar comida”.





Criado recentemente, o perfil reúne imagens de Major vestido com um colete da Polícia Militar em frente aos postos policiais. O cão também é registrado em ações da Polícia, como abordagens a suspeitos.





Dayves disse que o cão, que já virou um mascote da equipe, criou uma relação de afeto com a PM. “Nós criamos um carinho automaticamente por ele e o deixamos no posto para que a carrocinha não o levasse. Há colegas que já levaram ele, durante a folga, para o veterinário. E demos um nome para que ele fosse o nosso mascote”.





Diário Do Nordeste