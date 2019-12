ACIDENTE COM MOTO FAZ UMA VÍTIMA FATAL NA ZONA RURAL DE VIÇOSA DO CEARÁ

Um jovem de 19 anos morreu após se envolver em um acidente na tarde do sábado (21), na Rodovia CE 232 no Distrito Padre Vieira, zona rural de Viçosa do Ceará.





De acordo com informações da PM, Ian Almeida Rocha Camilo, estava pilotando uma motocicleta quando perdeu o controle e colidiu na traseira de um caminhão. Ele não resistiu e morreu no local. O motorista do caminhão não parou e seguiu viagem sem ser identificado.





Uma equipe da PRE (Policia Rodoviária Estadual) esteve no local até a chegada da Perícia Forense que removeu o corpo ao IML de Sobral.





Ibiapaba 24 horas