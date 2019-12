COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS DEIXA TRES PESSOAS FERIDAS EM TIANGUÁ

Uma colisão lateral entre dois veículos deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado (21), em Tianguá. O acidente ocorreu no cruzamento da rodovia que leva a BR 222 com a Avenida Moisés Moita e envolveu o veículo modelo Jac J5 de cor preta e um HB20 de cor prata. O motorista do Jac J5 e o casal que estava no HB20 sofreram várias escoriações e foram socorridos pela equipe do Resgate ao hospital de Tianguá. De acordo com informações dos socorristas os envolvidos não correm risco de morte.





Os acidentes nesse local são cada vez mais frequentes e os usuários da via solicitam do setor competente a instalação de um semáforo no local.





(Ibiapaba 24 horas)