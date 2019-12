Uma colisão envolvendo uma motocicleta e um veículo Prisma foi registrada na noite deste sábado (07), no centro de Tianguá. O acidente ocorreu por volta das 19h45, no cruzamento entre a Avenida Prefeito Jaques Nunes e a rua Vereador Raimundo Lima. De acordo com informações dos Agentes do Demutran, o motociclista se evadiu deixando a moto no local. Não há informações de feridos. A moto foi recolhida ao pátio do Demutran.





(Ibiapaba 24 horas)