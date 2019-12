Polícias Civis do CE e do DF prendem traficante que comercializava drogas conforme a cotação do dólar

Uma investigação desenvolvida pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), realizada em julho deste ano, resultou na prisão de um traficante que comercializava drogas de acordo com a cotação do dólar. A prisão do suspeito, ocorrida na última quarta-feira (4), foi realizada por policiais civis do Distrito Policial. As informações que levaram a captura do homem foram trocadas pelas duas instituições. Com ele, a Polícia apreendeu mais drogas semelhantes às apreendidas no Ceará.

Marcus Vinicius Ferreira de Souza (29) foi capturado por policiais civis da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil do DF, em seu apartamento localizado na Asa Norte em Brasília. O homem é suspeito de vender drogas em áreas nobres de Brasília, além de repassar os entorpecentes a traficantes de outros estados do País, incluindo o Ceará. No local, a Polícia apreendeu 100 gramas de haxixe; 20 g de cocaína; dez cigarros eletrônicos de maconha; 25 refis de cigarro eletrônico com essência e altíssimo teor de Tetraidrocanabinol (THC); comprimidos de ecstasy e um revólver calibre 38, com quatro munições intactas; uma balança de precisão; rolo de papel filme transparente; embalagens plásticas para acondicionar drogas; tesoura; faca; celulares; notebook; bloco de anotações; agenda de contatos e um veículo utilizado pelo traficante.

As investigações apontam que o suspeito negociava os entorpecentes por meio de um aplicativo de troca de mensagens instantâneas. Ele também costumava fazer as remessas por encomendas postais até os destinatários. Um fato que chamou a atenção dos policiais civis foi a variedade e o alto custo das drogas comercializadas pelo suspeito. A Polícia Civil descobriu ainda que os cigarros eletrônicos e os refis com essências eram todos cotados em dólar norte-americano.





Marcus Vinicius foi encaminhado à sede da especializada em Brasília, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Ele já passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva.





Ação no Ceará





O cerco ao traficante interestadual começou a se fechar, após a Polícia Civil do Ceará prender dois homens, suspeitos de tráfico de drogas, em julho deste ano. No Ceará, a Polícia Civil prendeu Joannes Paulen de Oliveira Sobral (39), sem antecedentes criminais, e Rafael Carvalhedo Cavalcante (34), o “Chulinha”, que já responde por tráfico de drogas e dano. Com eles, a Polícia Civil apreendeu cerca de 600 gramas de haxixe, 20 cigarros eletrônicos contendo extrato de maconha – THC e Canabidiol (CBD), dez refis para cigarros eletrônicos contendo elevado teor de THC, dois comprimidos de ecstasy, além de seis pés de maconha em diferentes estágios de desenvolvimento, uma balança digital, dois aparelhos celulares e pacotes de encomendas postais. As prisões e apreensões ocorreram em uma residência na Rua Costa Mendes, no bairro Bom Futuro, na Área Integrada de Segurança 5 (AIS 5) de Fortaleza.





A Polícia Civil descobriu ainda que as drogas, que eram revendidas no Ceará, chegavam em solo cearense por meio de encomendas postais. O remetente declarava o material ilícito como petiscos para cães, usando este artifício para desviar a atenção da Polícia. Após efetuar as prisões no Ceará, a PCCE aprofundou as investigações e repassou as informações obtidas para a PCDF, resultando na prisão de Marcus Vinicius, o fornecedor de drogas.





(Polícia Civil/CE)