COMERCIANTE DENUNCIA AGRESSÃO POR AGENTES DA PRF EM TIANGUÁ

Um comerciante do ramo de frutas denunciou ter sido agredido por uma equipe da PRF (Policia Rodoviária Federal) na tarde da última quarta-feira (25), em Tianguá. De acordo com a vítima, Francisco Ney da Silva Cunha, de 41 anos, dois agentes da PRF o confundiram com um homem que estava sendo perseguido e o abordaram. Um deles teria agredido fisicamente o vendedor.





A versão que circula nas redes sociais revela que os policiais estariam perseguindo um condutor durante o trabalho de fiscalização na BR-222 e o teriam perdido de vista. Depois disso, localizaram uma moto na porta de casa. Naquele momento, várias pessoas estavam na residência embalando bananas para vendê-las, quando os policiais chegaram na casa para prender o suposto condutor da motocicleta.





A ação foi gravada por um celular e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens registradas por moradores do bairro do Córrego mostram os policiais tentando realizar a prisão do denunciante. Os moradores daquela comunidade se revoltaram diante da atitude os agentes. “Ele é doente, ele é um trabalhador”, gritavam diante da ação dos policiais rodoviários.





Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que tomou conhecimento da abordagem e está apurando o caso.





Segundo a Polícia Civil, um Boletim de Ocorrência sobre a agressão foi registrado e o caso encaminhado para a corregedoria da Polícia Rodoviária Federal do Ceará, responsável pela apuração.





Fonte: G1/CN7