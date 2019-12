DOMÉSTICA É MORTA A FACADAS PELO EX-NAMORADO EM ITAPIPOCA

Uma mulher de 23 anos foi morta a facadas pelo ex-namorado na localidade de Poço Verde, a 12 km do município de Itapipoca, no interior do Ceará. O crime ocorreu por volta de 17h30 desta terça-feira (24).





A vítima, identificada como Marciane Carneiro de Paula, trabalhava como doméstica. Segundo a Polícia Militar do município, ela estava trabalhando em uma casa no Poço Verde quando foi abordada pelo ex-namorado. Marciane de Paula foi lesionada na região do tórax e não resistiu aos ferimentos.





O suspeito tem 24 anos e confessou o crime à polícia. Ele tentou fugir após o assassinato, em direção à cidade de Amontada, mas foi capturado horas depois na localidade de Sororô.





O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Itapipoca, onde foi autuado pelo crime de feminicídio. Ainda conforme a polícia militar, a motivação do crime foi ciúmes.





