UNINTA - Curso de Nutrição realiza projeto “Pontes do Saber” em escolas de ensino médio

O curso de Nutrição do Centro Universitário Inta (UNINTA), buscando levar conhecimento sobre o ensino superior aos jovens, realiza o projeto de extensão “Pontes do Saber”. Coordenada pelo professor Amilton Costa, a iniciativa contemplou recentemente a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Luís Felipe.





De acordo com a organização do projeto, “as ações visam criar um debate entre estudantes do ensino médio e alunos da graduação acerca do ingresso num curso superior, anseios e desejos tanto dos graduandos quanto dos discentes que estão prestes a ingressar na universidade. Ao se sentarem numa roda, os alunos expõem dúvidas e geram um debate utilizando o método dialético. Desde o motivo para escolha da profissão às instalações físicas da universidade, muitos são os questionamentos que nascem espontaneamente.”