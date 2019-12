Polícia Civil investiga morte de bebê em Fortaleza. Pais são moradores de rua e suspeitos do crime

Uma criança deu entrada em estado grave nas primeiras horas da manhã dessa terça (03), no Hospital Geral Dr. Cesar Cals no Centro de Fortaleza. De acordo com os levantamentos realizados pela produção do Ceará Notícias, a criança teria sido vítima de espancamento e os principais autores do crime são os pais. Mediante a gravidade das supostas agressões, a bebê não resistiu aos ferimentos e deu entrada sem vida no hospital.





Os pais são moradores de rua e contra eles já pesam acusações de maus tratos aos outros filhos, o que fortalece a possibilidade deles terem espancado a criança até a morte. De acordo com outros moradores de rua a criança estava desacordada desde de as 06:00 da manhã e a mãe só procurou a unidade hospitalar por voltas das 08:00 hrs. No corpo foi possível identificar sinais de agressão física e maus tratos o que deixou a equipe médica desconfiada. Mediante a situação, uma equipe da polícia militar foi acionada para o hospital onde os pais foram detidos, o Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) esteve presente para dar início a um processo de investigação.





O corpo da criança passará por necropsia no Instituto Medicina Legal (IML) onde os exames comprovarão a real causa morte.





(Fernando Ribeiro)