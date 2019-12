DENÚNCIA: ESGOTO ESTOURADO NO BAIRRO DOM JOSÉ 1, EM SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a existência de um esgoto estourado na rua José Sabóia Neto, no bairro Dom José 1. Segundo o denunciante, há mais de uma semana que o esgoto está causando transtornos aos moradores e transeuntes.

Veja a denúncia:

"Boa noite, por favor me ajudem a divulgar esse descaso. Tem um bueiro estourado na rua José Saboia Neto (Dom José 1) há mais de uma semana. O cheiro está insuportável, saindo lama demais, tem idosos e crianças que não podem conviver com esse descaso. Pagamos um absurdo de esgoto para não ter e ter que conviver com esse tipo de coisa.









Por favor, nos ajudem. Estou enviando fotos para vc. Desde já agradeço."