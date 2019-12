PM camocinense é a única mulher do interior do Ceará promovida a patente de subtenente

A policial camocinense Ivonilde Pereira da Costa foi a única mulher do interior do Ceará a ser promovida a patente de Subtenente da gloriosa Polícia Militar.





A conquista de Ivonilde é fruto do trabalho, abnegação e dedicação a carreira militar da qual completará 25 anos de atuação na próxima segunda-feira, dia 31.





A cerimônia de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar do Ceará ocorreu na noite desta quinta-feira, 26, na Praça São João em Sobral. Na ocasião estiveram presentes a Vice-governadora, Izolda Cela, o Secretário de Segurança Pública, André Costa, o comandante geral da Polícia Militar do estado, Alexandre Ávila de Vasconcelos e o comando do Copo de Bombeiros Militar do Ceará.





Ao todo 42 policiais lotados na 3° Companhia do 3° Batalhão da PM de Camocim foram também prestigiados na mesma noite.





A promoção dos policiais é fruto da lei 15.797/2015 que “consiste na elevação na carreira, tendo por objetivo o estímulo ao constante aprimoramento funcional com resultado no alcance dos graus hierárquicos superiores nas corporações militares.”





(André Martins/Foto reprodução)