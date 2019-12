URGENTE! BOMBEIROS ENCONTRAM O CORPO DO JOVEM KAIO; VÍDEO

Homens do Corpo de Bombeiros encontraram na tarde desta sexta, dia 27, o corpo do garoto Kaio, que estava desaparecido desde a última terça-feira, dia 24. Infelizmente, o garoto foi encontrado morto.



O corpo foi encontrado nas águas do rio Jaibaras.



Uma Equipe do IML foi acionada para o local da ocorrência.