NOTA DE ESCLARECIMENTO DO HOSPITAL SANTA CASA DE SOBRAL

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral esclarece que as refeições são servidas aos pacientes respeitando seu diagnóstico médico. Nesta sexta-feira (27/12), o paciente internado no setor de Oncologia informou ao serviço de Nutrição do Hospital que não comeria refeições que acompanhassem carne, frango e feijão. De acordo com o relatório do nutricionista do Hospital, o mesmo solicitou ovos cozidos e arroz para o almoço.





A Santa Casa com o objetivo de prestar assistência adequada e, para não deixá-lo sem refeição, respeitou a decisão do paciente. Ressaltamos que no ovo cozido também há a proteína necessária para a recuperação do mesmo, visto que o ovo é a melhor proteína depois do leite materno - fato comprovado cientificamente. Informamos também que o nutricionista realiza visita diária aos leitos, elaborando o cardápio de refeição de acordo com o diagnóstico e aceitação do paciente, visando sempre a sua recuperação.









O serviço de Nutrição do Hospital produz diariamente uma média de duas mil refeições, mais de 700 mil por ano, destinadas aos pacientes, acompanhantes e colaboradores. O cardápio de refeição varia, diariamente, no tipo de proteína e preparação.