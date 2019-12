Vidente prevê morte de Lula em 2020 e revela causa

Futurólogo foi o mesmo que acertou reeleição do petista em 2006.

O vidente José Acleildo, que em 2006 previu a reeleição de Lula, revelou que o ex-presidente morrerá em 2020, segundo nova previsão. Segundo Acleildo, o petista será vítima de problemas respiratórios.





O vidente é conhecido por fazer previsões políticas. No entanto, nem sempre foi preciso: em 2016, ele errou ao dizer que a ex-presidente Dilma Rousseff venceria as eleições ainda em primeiro turno. Na ocasião, Dilma disputou a segunda etapa com o tucano Aécio Neves.





Acleidlo também prevê mortes de outras personagens da política no próximo ano.





– Em 2020, vão haver muitas mortes de políticos antigos, que é o caso do ex-presidente Lula, que vai morrer por problemas respiratórios – afirmou.





Ainda de acordo com o futurólogo, o ex-presidente Lula enfrentará novos problemas na Justiça.





Já no Distrito Federal, uma importante figura Poder Executivo também terá pendências com a Justiça





– Os quatro ventos do Ministério Público estarão voltados contra ele – revelou. (Pleno News)





Foto: Agência Brasil / Marcelo Camargo