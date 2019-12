ARMA DE FOGO E 23 MIL REAIS SÃO APREENDIDOS DURANTE AÇÃO DO RAIO EM SÃO BENEDITO

Um revólver calibre 38 e a quantia de R$ 23.025 reais foram apreendidos durante uma ação dos policiais do CPRAIO realizada na rua Capitão Parapeba, no município de São Benedito. O material foi apreendido durante uma vistoria realizada em um imóvel na manhã da quinta (26/12).

De acordo com informações dos policiais, o dinheiro seria proveniente de venda de drogas. Um homem de 20 anos apontado pelos PMs como sendo o responsável pela arma e o dinheiro foi detido momentos depois durante patrulhamento realizado no bairro Vila Franco. Ele foi identificado como Vinicius de Jesus da Silva Paiva, com antecedente por crime de receptação. O suspeito foi encaminhado à delegacia local e autuado com base no estatuto do desarmamento.





(Ibiapaba 24 horas)