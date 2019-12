Pastor morre eletrocutado por microfone durante culto

Caso aconteceu em igreja de Manaus, capital do Amazonas.

O pastor Marcos Araújo, de 47 anos, morreu eletrocutado quando realizava um culto na noite desta quinta-feira (26), em Manaus, capital do Amazonas. Segundo informações repassadas pela família, ele usava um microfone de fio quando uma descarga elétrica atingiu o equipamento.





– Ele estava congregando, foi no momento da pregação da palavra. Estava chovendo, a energia foi embora. Quando retornou, caiu a descarga elétrica no microfone e ele foi atingido com o choque – disse Gerlane Araújo, irmã do pastor.





Membros da igreja que presenciaram o fato disseram aos familiares que a esposa de Marcos ainda tentou socorrê-lo, mas também tomou choque. O pastor foi encaminhado a uma unidade hospitalar próxima ao local, mas acabou morrendo. Ele deixa uma filha e uma neta.





A irmã de Marcos ainda afirmou que, mesmo com a morte trágica, os familiares estão confortados pois o pastor morreu pregando a palavra de Deus. Ela ainda citou Marcos 11:28, que foi o último trecho bíblico deixado pelo irmão.





– O que nos deixa confortados como família é que ele morreu pregando a palavra de Deus e não estava em bar, usando drogas ou fazendo algo errado. Lá, os membros da igreja disseram que a palavra deixada por ele foi um versículo do livro de Mateus: ‘Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei’. Ele deixou uma mensagem – declarou. (Pleno News)