Desaparecido: Marinha busca barco pesqueiro de Itarema

Uma embarcação de Itarema está sem comunicação e sem posição de satélite desde domingo (15), quando teve sua localização registrada a 120 milhas (222km) náuticas da Vila de Jericoacoara.





O “Isan Maru III”, de cerca de 16 metros de comprimento, nas cores vermelha e branca, com casco de madeira, como mostra a foto, desapareceu com 6 tripulantes.





Pelo tempo que está sem comunicação, a Marinha supõe que o barco esteja à deriva já na região de Parnaíba (PI), seguindo pelo Maranhão.





O Navio-Patrulha Bracuí e uma aeronave da Marinha estão auxiliando nas buscas. Foi mobilizada ainda a Capitania dos Portos do Piauí e do Maranhão, além dos esforços do Proprietário em mobilizar embarcações para dar suporte à operação de busca e salvamento.





A Agência da Capitania dos Portos em Camocim também está mobilizada no sentido de encontrar o “Isan Maru III”.





(Camocim Online)