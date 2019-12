DHPP realiza operação na AIS 05 e prende quatro homicidas

Em mais uma ação qualificada, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), capturou, na última sexta-feira (29), quatro suspeitos de homicídios com atuação na Área Integrada de Segurança 05 (AIS 05) de Fortaleza – que compreende os bairros Aeroporto, Benfica, Bom Futuro, Couto Fernandes, Damas, Demócrito Rocha, Dendê, Fátima, Itaoca, Itaperi, Jardim América, José Bonifácio, Montese, Pan Americano, Parangaba, Parreão, Serrinha, Vila Pery e Vila União.





Foram presos: Francisco Matheus Gomes da Silva (21), vulgo “Sorim”, que já responde por homicídio, tráfico de drogas e roubo; Jonathan de Araújo Costa (28), vulgo “Locão”, que já responde por três homicídios e um tráfico de drogas; Wanderson Sousa de Oliveira (23), o “Fusca”, que responde por tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de arma de fogo, e Jonathan Lima de Oliveira (28), mais conhecido como “Chinês”, que responde por tráfico de drogas e homicídios. Os quatro foram capturados por força de mandados de prisão preventiva, representados pelo DHPP e expedidos pela Segunda Vara do Júri da Comarca de Fortaleza.





Todos os presos são suspeitos de participação no duplo homicídio, ocorrido em novembro de 2018, que vitimou Felipe Barbosa (23) e Wanderson Félix de Medeiros dos Santos (20). O crime ocorreu em um campo de futebol às margens da Lagoa da Itaperoaba, localizada na Rua Padre Nóbrega, no bairro Serrinha. A motivação do crime aponta para a disputa pelo tráfico de drogas. Após as capturas, o grupo foi conduzido para a sede do DHPP onde prestaram depoimentos e ficaram à disposição da Justiça. A Polícia Civil mantêm as investigações no sentido de identificar comparsas dos presos e outros crimes cometidos por eles.





Flagrante

Ainda durante a operação policial, os policiais civis do DHPP apreenderam na residência de Wanderson Sousa, a quantia de 2,1 quilos de cocaína. Os policiais localizaram a droga escondida em um dos cômodos da residência, localizada na Rua E, no Parque Santa Cecília, no bairro Granja Lisboa. Lá, a Polícia localizou ainda balanças de precisão, embalagens para droga, quatro aparelhos celulares e um veículo modelo Prisma. Todo o material foi apreendido e encaminhado junto com o preso para a sede do DHPP, onde, além do mandado de prisão cumprido, Wanderson foi autuado em flagrante pro tráfico de drogas.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o ‪‪(85) 3257-4807‬‬, do DHPP, ou ainda para o número ‪‪‪(85) ‪99111-7498‬‬, que é o WhatsApp do Departamento, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil)