POLÍCIA CIVIL RECUPERA BICICLETA ESPORTIVA FURTADA EM SOBRAL

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral recuperaram, na manhã de ontem (2), uma bicicleta esportiva que havia sido furtada nas proximidades da Igreja do Patrocínio no dia 07 de outubro do corrente ano. Após as investigações realizadas pelos Policiais Civis, obtiveram informações de que a "Bike" estava nas proximidades da Santa Casa. Em diligências pela região, os Policiais Civis avistaram o suspeito na bicicleta e o abordaram em frente ao Campus da UFC/Sobral. O menor foi conduzido à Delegacia, acompanhado do seu responsável legal, onde foi apresentado ao Delegado Plantonista junto com o bem ilícito. O Delegado instaurou o procedimento legal cabível e restituiu o bem ao seu proprietário. A Polícia Civil alerta a todos que não comprem produtos sem nota fiscal ou sem saber sua real procedência e ressalta a importância de todas as vítimas irem até à Delegacia fazerem o registro dos roubos e furtos. Só assim haverá uma chance de terem seus bens recuperados.

