Na manhã desta terça-feira, dia 3, Policiais Militares do motopatrulhamento da Uniseg Sobral durante abordagem policial localizaram objetos provenientes de furto, no qual os acusados arrombaram um veículo estacionado. Os acusados foram encaminhados à Delegacia Municipal de Polícia Civil, juntamente com os objetos recuperados para serem restituídos ao seu proprietário.

