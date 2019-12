DISTRITO DE JORDÃO - DENÚNCIA CONTRA A ENEL DE SOBRAL

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, denunciando a falta de energia elétrica desde ontem (30), no Sítio Contendas, no Jordão.

Veja a denúncia na íntegra:

"Moradores do Sitio Contendas, no Distrito de Jordão, reclamam do descaso da ENEL, pois desde às 17hs do dia 30/12/2019 que falta energia elétrica e segundo o atendimento da empresa, a previsão de normalizar o serviço é após o réveillon, ou seja, os usuários terão prejuízos, materiais e morais? Pois quem aproveitar as festividades no escuro. Aguardamos medidas urgentes! Até quando seremos refém desta empresa que tem o monopólio do serviço, não temos vereadores com coragem de cobrar do poder executivo municipal e estadual uma solução e aguardamos um posicionamento do Ministério Público sobre o assunto e defenda os interesses da população."