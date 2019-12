Ciro Gomes repete palpite de que Jair Bolsonaro não termina mandato na Presidência

O vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, em entrevista à Deutsche Welle, repetiu seu palpite de que Jair Bolsonaro não termina o governo.





“Eu tenho repetido um palpite meu de que ele não termina o governo. Em socorro desse palpite, tenho dois argumentos. Na nossa história moderna, só três presidentes terminaram o mandato: Fernando Henrique, Lula e Juscelino Kubitschek. Os três passaram por mal bocados e tentativas de golpe só para manter a regra, mas conseguiram escapar. Todos os outros tiveram seus mandatos interrompidos. A segunda razão é o desastre que é o Bolsonaro, pessoalmente, sem o mínimo preparo para arbitrar as gravíssimas contradições do ato de governar em si, sobretudo no Brasil, no epicentro da pior crise econômica da nossa história”, disse o FG.





(CN7)