Por volta das 19h50 desta segunda-feira, dia 30, um cavalo avaliado em R$ 18 mil, morreu eletrocutado nas margens da BR222, nas proximidades do posto de combustível Trevo. Felizmente, o jovem que estava montado no animal sobreviveu. O animal é de propriedade do Dr. Silton.





Veja os detalhes na reportagem de Jorge Alves: