Em duas semanas de dezembro, 15 mulheres foram assassinadas no Ceará. Um crime à cada 24 horas

O número de assassinatos de mulheres no Ceará aumentou neste mês de dezembro, com 15 casos em apenas duas semanas, numa média de uma mulher morta por dia. No balanço do ano, o estado já registrou exatos 219 crimes do gênero, homicídios e feminicídios.





O crime mais recente aconteceu na manhã da última segunda-feira (16), no Município de Morada Nova, na região do Vale do Jaguaribe (a 163Km de Fortaleza), onde uma dona de casa foi executada por pistoleiros. Maria Vanis Gomes da Silva, 45.





Ela foi vítima de uma emboscada em uma estrada no Distrito de Uiraponga, na zona rural de Morada Nova, na manhã da última segunda-feira (16). Ela trafegava em uma motocicleta pela estrada de acesso à sede do Município, quando o veículo foi interceptado por um carro preto onde estavam quatro homens encapuzados e armados com pistolas e espingardas de calibre 12 (escopetas).





Sob a mira das armas, a mulher obedeceu e desceu da moto, sendo atingida por vários tiros de escopeta na cabeça, numa autêntica execução sumária. Os assassinos fugiram e não foram ainda capturados. A Polícia suspeita de um “acerto de contas”, pois o marido de Vanis foi morto, há meses, da mesma forma e teve um cadeado colocado na boca pelos criminosos.





Casos recentes





Na noite do último sábado (14), uma mulher foi morta, a tiros, dentro de um bar no Município de Maracanaú,na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sendo identificada como Francisca de Fátima Almeida Vieira, de apenas 20 anos. O bar, localizado na Rua Manoel Mendes, no Distrito de Pajuçara, foi invadido por dois homens que foram logo disparando suas armas contra a vítima. Fátima morreu no local.





No dia seguinte, domingo (15), outro crime semelhante. Bandidos invadiram um bar e mataram Alyne Queiroz Barreto de Sousa, 36 anos. O crime ocorreu na Rua São José, no bairro Jardim do Amor, na cidade de Caucaia, na RMF.





Na manhã de domingo (15), o corpo da publicitária Thaís Amaral de Oliveira Lopes, 24, foi encontrada morta, carbonizada, dentro de um carro incendiado na Estrada de São Pedro, no Município de Paracuru (a 100Km de Fortaleza). Um tio dela também foi morto.





Na segunda-feira (16), Maria Vanes Gomes da Silva, 46 anos, foi assassinada em Morada Nova.





No mesmo dia, uma mulher identificada como Francisca Maria de Souza Lima, foi espancada severamente pelo companheiro, no cemitério da cidade de Ipu (a 299Km de Fortaleza). Em estado grave, ela foi transferida do hospital daquela cidade para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde faleceu nesta terça-feira (17). O autor do feminicídio já foi identificado pela Polícia e segue foragido.





Veja a lista das mulheres mortas em dezembro no Ceará:





01 (01/12) – Andréa Luíza Paiva Franco, 33 (bala) – 4º Anel Viário/ConJ. Industrial (MARACANAÚ)





02 (01/12) – Érika Lima Gurgel, 17 (bala) – Sede/Centro (LIMOEIRO DO NORTE)





03 (06/12) – Sara Kayane Rocha Ferreira, 15 (facada) – R. Maria Cecília/Bom Jardim (CAPITAL)





04 (06/12) – Sandiele Ferreira Lima, 20 (bala) - Sede (BANABUIÚ)





05 (09/12) – Vítima ainda não identificada (bala) – Rua 17/Esplanada do Araturi (CAUCAIA)





06 (10/12) – Maria Luíza dos Santos, 43 (outros meios) – (TIANGUÁ)





07 (10/12) – Vitória Nadja Silva de Menezes, 15 (bala) – Bairro Picuí (CAUCAIA)





08 (12/12) – Antônia Jaqueline Pereira da Silva, 24 (bala) – Residencial Rachel de Queiroz (QUIXADÁ)





09 (14/12) – Iracema Júlia de Abreu, 58 (pauladas) – (PACUJÁ)





10 (14/12) – Francisca Fátima Almeida Vieira, 20 (bala) – R. Manoel Mendes/Pajuçara (MARACANAÚ)





11 (14/12) – Maria dos Navegantes de Sousa (bala) – (CRUZ)





12 (15/12) – Alyne Queiroz Barreto de Sousa, 36 (bala) – Rua São José/Jardim do Amor (CAUCAIA)





13 (15/12) – Thaís Amaral de Oliveira Lopes , 24 (carbonizada) – Estrada de São Pedro (PARACURU)





14 (16/12) – Maria Vanes Gomes da Silva, 46 (bala) – Distrito de Uiraponga (MORADA NOVA)





15 (16/12) – Francisca Maria de Souza Lima (espancada) – (IPU) – Faleceu na Santa Casa de Sobral.





(Fernando Ribeiro)