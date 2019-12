Empresário canadense é encontrado morto em seu sítio, no Eusébio. Polícia suspeita de crime de latrocínio

Um crime misterioso e cruel, com características de tortura e roubo, teve como vítima um empresário estrangeiro na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (11), no Município do Eusébio. O corpo do canadense Walter Max Woith Flanber, 85 anos, foi encontrado em seu sítio, no bairro Olho d’Água. A Polícia Civil, através do seu Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), já investiga o fato juntamente com a Delegacia Metropolitana do Eusébio (DME).





De acordo com a Polícia, Walter Flanber era proprietário de vários imóveis no Eusébio, incluindo o extenso sítio onde morava sozinho, além de um pequeno shopping, lojas e casas naquele Município metropolitano. Ele tinha um sócio e foi este quem percebeu o desaparecimento do estrangeiro desde o fim de semana. Na tarde de ontem, a Polícia foi avisada e decidiu entrar no sítio do canadense.





Ele foi encontrado morto amarrado em uma coluna, com mãos e pés atados, além amordaçado e os olhos vendados. Como o corpo já estava em estado de decomposição, a Perícia Forense estima que o crime pode ter ocorrido no último fim de semana.





Para a Polícia, o fato de o empresário ter tido os olhos vendados pode significar que os assassinos são pessoas que ele conhecia. Outra hipótese é de que o canadense tenha sido torturado para revelar as senhas de seus cartões bancários ou revelar onde guardava dinheiro em sua propriedade. “Ele morava sozinho, mas sempre contratava pessoas para realizar a limpeza do sítio e outros serviços”, contou um policial que atendeu à ocorrência.





O corpo do canadense foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





(Fernando Ribeiro)