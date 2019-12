Operação contra fraude mira vice-governador do Pará

Lúcio Vale teria envolvimento com esquema que fraudou licitações.

O vice-governador do Pará, Lúcio Vale (PL), é alvo na manhã desta quinta-feira (12), de mandados de busca e apreensão como parte de uma operação da Polícia Federal, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por fraudar licitações e contratos públicos em 10 cidades do Pará.





A ação, denominada de Vissaium, é parte da segunda fase da Operação Carta de Foral. As investigações apontam que, entre 2010 e 2017, o grupo criminoso investigado pela polícia teria movimentado mais de R$ 39 milhões em recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).





Os mandados cumpridos na manhã desta quinta foram autorizados pela 4ª Vara de Justiça de Belém e são relacionados a fatos anteriores ao mandato de Lúcio.





Os crimes investigados contra o grupo são fraude em licitação, simulação de entrega de merenda escolar e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos. (Pleno News)





Veja mais sobre: Policia

Foto: Câmara dos Deputados/Nilson Bastian