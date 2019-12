Esposa de Schumacher quebra silêncio e fala sobre o marido

Acidente de esqui do ex-piloto da F1 completará 6 anos no domingo.

Corinna Schumacher, esposa do ex-piloto da Fórmula 1, Michael Schumacher quebrou o silêncio e falou sobre seu marido. Ela anunciou que, na próxima semana, lançará um perfil com a chamada Keep Fighting Michael (Siga Lutando Michael, em português).





– Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento Keep Fighting facilitam o incentivo a outras pessoas – declarou.





A esposa de Schumacher não revelou detalhes sobre o estado de saúde do cônjuge. A família continua discreta, sem divulgar informações sobre a atual condição do heptacampeão.





O que se sabe é que, neste ano, o ex-piloto foi internado no Hospital Europeu Georges-Pompidou, em Paris, na França. O jornal francês Le Parisien, afirmou que Schumacher foi submetido a transfusões de células-tronco para tentar conseguir uma “ação anti-inflamatória sistêmica”.





Michael sofreu um acidente de esqui, em 29 de dezembro de 2013. Na ocasião, ele se chocou com uma rocha.





(Pleno News)