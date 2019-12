Família recebe conta de luz de quase R$ 24 mil em Juazeiro do Norte

Uma conta de energia assustou a família de Maria das Dores Lima Costa, de 19 anos. Ela mora, junto com os pais, em residência localizada na Rua Padre Ourives, no bairro Santa Teresa, em Juazeiro do Norte, e foi surpreendida com uma conta de energia de quase R$ 24 mil. “Veio esse papel no dia 26 de setembro. Não tem nem lógica vir esse absurdo”, lamenta. “Só possuímos uma televisão, um ventilador, uma geladeira e um aparelho de som”, explica Maria.





Geraldo Soares, 50, e Maria das Dores de Lima, 51, juntamente com a filha, sobrevivem com uma renda inferior a um salário mínimo. A filha única trabalha em um açougue e a mãe como cozinheira. Desempregado há seis anos, Geraldo vende pipoca para ajudar nas despesas de casa, o que torna a situação ainda mais complicada. Sem ter condições de pagar o valor, a família diz ter medo do corte no fornecimento.





Problema





Maria das Dores Lima Costa lembra que chegou a relatar o problema a Enel Distribuidora Ceará, empresa que presta o serviço. “Eles só davam protocolo pra gente e falavam pra esperar dez dias úteis. Quando passava os dez dias a gente ia lá de novo, mas eles não resolviam nada”. Diante das reclamações, ela conta que a empresa emitiu uma nota informando que “o faturamento reclamado está correto”, sendo mantido “o valor do faturamento original.”

No próximo dia 16, a família deve participar de uma audiência com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e com a Defesa do Consumidor do Ceará (Decon), no dia 19 de fevereiro de 2020.





Resposta





"A Enel Distribuição Ceará informou que houve um erro na leitura da medição para a conta referência de setembro deste ano. A distribuidora esclarece que já cancelou a conta e irá enviar uma nova fatura com base na leitura corrigida. Para dúvidas ou novas solicitações, o cliente pode entrar em contato com a empresa em uma das lojas, na central de atendimento, pelo número 0800.285.0196, pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android ou pelo site da companhia."





