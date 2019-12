Polícia Civil prende quadrilha que furtava joias em apartamentos de luxo em várias capitais brasileiras

Uma quadrilha especializada no furto de joias em apartamentos de luxo foi capturada em Fortaleza após uma investigação realizada por inspetores e delegados da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). O grupo agia de forma sorrateira e entrava nos apartamentos das vítimas sem deixar pistas. Uma jovem de 18 anos conseguia enganar porteiros e tinha acesso aos prédios, de onde eram furtadas as joias das vítimas.





No último fim de semana, o grupo conseguiu furtar joias avaliadas em cerca de R$ 350 mil em um apartamento de um condomínio no bairro Meireles, na zona nobre de Fortaleza. A partir de imagens cedidas pelo condomínio, a Polícia conseguiu identificar os responsáveis pelo crime. De acordo com o delegado Rommel Kerth, a quadrilha já praticou furtos do gênero em diversas capitais brasileiras, como Rio São Paulo, Recife, Natal e Fortaleza.





Um dos membros da quadrilha é um menor de 17 anos, que foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Também foram detidos na operação os demais componentes do bando, assim identificados: Marcos Lam Wong, 25 anos; Rodrigo Gomes dos Santos, 31; e a jovem Emanuelle Borges da Silva, 18.





Emanuelle foi vista entrando no condomínio onde ocorreu o furto no fim de semana passado. Logo depois, ela abre a porta para que o menor a acompanhe ao apartamento onde acontece o furto das joias. As peças foram recuperadas pelos policiais da DRF.





