Ônibus escolar tomba logo após deixar último estudante em Juazeiro do Norte

Um ônibus escolar tombou instantes depois de deixar o último aluno em casa, por volta das 14 horas desta quarta-feira (11), na vila Pelo Sinal, zona rural de Juazeiro do Norte. De acordo com testemunhas, o veículo fazia o retorno em uma rotatória quando perdeu o controle, tombou e arrancou duas árvores na calçada de uma residência. Ninguém ficou ferido.





Segundo a moradora Francisca Gonçalves, 62, que reside próximo ao local do acidente, o motorista chama-se Cícero André, e saiu de dentro do ônibus através do vidro para-brisa, que foi deslocado com o impacto. O condutor não quis gravar entrevista, alegando que apenas a Secretaria de Educação poderia se pronunciar.





Ainda de acordo com testemunhas, a condução deixou o último aluno antes do tombamento. O motorista faz as toda todos os dias, buscando estudante nas escolas do entorno sempre as 11 horas da manhã.





A Polícia Militar foi chamada para organizar o trânsito no local. Até o fechamento desta matéria a prefeitura de Juazeiro do Norte não havia se pronunciado sobre o ocorrido.





Fonte: Portal Miséria