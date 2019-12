Bolsonaro faz exame para investigar suspeita de câncer de pele

Presidente colheu material no Hospital da Força Aérea, fora da agenda oficial. Ele diz que está bem, e que maior problema é a "estafa".





Depois de passar mais de uma hora no Hospital da Força Aérea, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou ter realizado exames para detectar um possível câncer de pele e reclamou de estafa, ao chegar ao Palácio da Alvorada, no início da noite desta quarta-feira (11/12/2019).





“Estou bem de saúde, a questão é a rotina. É questão de estafa. Eu sabia que não ia ser fácil. Espero que vocês [jornalistas] colaborem, não comigo, mas com o Brasil. Tem também possível câncer de pele. Foram dar uma checada em mim. Inclusive, não sou eu que peço. Muitas vezes eles me convocam e eu vou para lá”, afirmou. Ele deixou o hospital com um curativo na orelha esquerda.





O mandatário do país teria uma agenda em Salvador (BA), nesta tarde, mas ficou em Brasília por recomendação médica. A Presidência da República enviou uma nota, logo após o atendimento no hospital, informando que Bolsonaro estava em boas condições de saúde.





“Eu tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, gosto de muita atividade. Então, a possibilidade de câncer de pele existe. Por enquanto, o Mourão, aí, continua vice, pode ter certeza”, disse Bolsonaro ao chegar ao Palácio da Alvorada após os procedimentos no HFAB. “Eu não sei se vão fazer biópsia. Tiraram, me cutucaram, furaram, deram anestesia. Um tanto de coisa. Eu estava tão cansado que deitei na maca e dormi. Não sei o que fizeram.”





(Metrópoles)