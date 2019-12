Fernando Solon será homenageado na assembleia legislativa do Ceará

O anúncio foi feito durante seu programa matinal “show da manhã” na Rádio Tupinambá FM, nesta manhã de quinta-feira (19), pelo representante regional de Sobral, do Sindicato dos Radialistas do Ceará (SINDRADIOCE), Oliveira Domingos, que garantiu a Fernando Solon, que seu nome foi escolhido para homenageados entre outros nomes da radiofonia cearense.





Numa parceria do SINDRADIOCE com a Assembleia Legislativa do Ceará, que irão realizar uma sessão solene no mês de março de 2020, para homenagear e entregar honraria aos vetarmos do rádio em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população e pelo trabalho em prol da valorização da rádio.





Fernando Solon, completa 60 anos ininterruptos de atuação na radiodifusão, sempre com seu programa de variedades e noticioso, que dominou audiência por muitos anos. Sua credibilidade é de tal ordem que os ouvintes que obtém alguma notícia em outras fontes, esperavam o programa do “Campeão” para obter a confirmação da sua veracidade. (Blog Célio Brito)