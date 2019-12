PMs DO RAIO PRENDEM DUPLA ACUSADA DE TRAFICAR DROGAS EM SOBRAL

No início da manhã de segunda-feira (16/12), a Equipe Raio 01, realizando patrulhamento pela rua Natal no bairro Vila União, recebeu informações anônimas de uma residência que estaria sendo utilizada para homiziar foragidos da justiça.





Ao chegar no local, a denúncia foi comprovada, um homem tentou empreender fuga, porém não conseguiu. No local foi localizada várias pedras de Crack e dinheiro em espécie da comercialização do entorpecente.





Os dois homens foram identificados como Paulo Hericles Oliveira Duarte, vulgo "Lake" 24 anos de idade, contra o mesmo havia um Mandado de Prisão em aberto da comarca de Sobral e Alexandro Mendes de Andrade, 22 anos, ambos conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190